Visite guidée Metz, carrefour de l’Europe Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
Visite guidée Metz, carrefour de l’Europe Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz samedi 9 mai 2026.
Metz
Visite guidée Metz, carrefour de l’Europe
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 15:30:00
Date(s) :
2026-05-09
De tous temps et par sa position géographique, Metz est une ville de confluences géographique, humaine, spirituelle, culturelle, politique… Elle inspire des visionnaires comme Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de la future Communauté Européenne, ou Jean-Marie Pelt qui situa à Metz l’Institut Européen d’Écologie. Les différents visages de la ville sont imprégnés par ses influences multiculturelles …
Visite d’1h30.
Inscription requise et dans la limite des places disponibles.
Minimum 4 personnes (sauf mention contraire).Tout public
5 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
From time immemorial and thanks to its geographical position, Metz has been a city of confluences: geographical, human, spiritual, cultural, political? It has inspired visionaries such as Robert Schuman, one of the founding fathers of the future European Community, and Jean-Marie Pelt, who located the European Institute of Ecology in Metz. The different faces of the city are imbued with its multicultural influences …
1h30 tour.
Registration required and subject to availability.
Minimum 4 people (unless otherwise stated).
L’événement Visite guidée Metz, carrefour de l’Europe Metz a été mis à jour le 2026-04-30 par AGENCE INSPIRE METZ
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