Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Visite guidée & Montée qu Château d’eau

Village musée du der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Village musée du Der: Visite guidée & Montée qu Château d’eauTout public

Village musée du Der visite guidée & montée au Château d’eau.

Mardi et jeudi 11h et 15h. .

Village musée du der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

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English : Visite guidée & Montée qu Château d’eau

Der Museum Village: Guided Tour & Climb to the Water Tower

L’événement Visite guidée & Montée qu Château d’eau Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne