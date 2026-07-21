Visite guidée & Montée qu Château d’eau Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
mardi 21 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Visite guidée & Montée qu Château d’eau
Village musée du der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Village musée du Der: Visite guidée & Montée qu Château d’eauTout public
Village musée du Der visite guidée & montée au Château d’eau.
Mardi et jeudi 11h et 15h. .
Village musée du der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02
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English : Visite guidée & Montée qu Château d’eau
Der Museum Village: Guided Tour & Climb to the Water Tower
L’événement Visite guidée & Montée qu Château d’eau Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne