visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

Informations pratiques

visite guidée musée du patrimoine provençal 19 et 20 septembre Musée provençal de l’Escolo de la Mar Bouches-du-Rhône

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des conditions de vie à la fin du 19ème siècle avec costumes traditionnels de la naissance au mariage et des différents costumes de travail que l’on pouvait voir à Marseille et ses alentours ainsi que du matériel utilisé pour ces travaux dans deux pièces de 50 m² chacune

Visite : Une visite / heure (10 personnes max /visite)

Musée provençal de l’Escolo de la Mar 14 rue de Lodi 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625289432 http://escolodelamar.jimdo.free [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 28 94 32 »}] Musée des us et traditions marseillaises et provençales fin du 19ème siècle Métro sortir cours Julien ou bus 74

Visite guidée des conditions de vie à la fin du 19ème siècle avec costumes traditionnels de la naissance au mariage et des différents costumes de travail que l’on pouvait voir à Marseille et ses que…

©Salvati Alain