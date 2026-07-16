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visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Musée provençal de l'Escolo de la Mar · Marseille

visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée provençal de l'Escolo de la Mar
Adresse
14 rue de Lodi 13006 Marseille
Ville
13006 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
limité à 10 personnes

visite guidée musée du patrimoine provençal 19 et 20 septembre Musée provençal de l’Escolo de la Mar Bouches-du-Rhône

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des conditions de vie à la fin du 19ème siècle avec costumes traditionnels de la naissance au mariage et des différents costumes de travail que l’on pouvait voir à Marseille et ses alentours ainsi que du matériel utilisé pour ces travaux dans deux pièces de 50 m² chacune
Visite : Une visite / heure (10 personnes max /visite)

Musée provençal de l’Escolo de la Mar 14 rue de Lodi 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625289432 http://escolodelamar.jimdo.free [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 28 94 32 »}] Musée des us et traditions marseillaises et provençales fin du 19ème siècle Métro sortir cours Julien ou bus 74
Visite guidée des conditions de vie à la fin du 19ème siècle avec costumes traditionnels de la naissance au mariage et des différents costumes de travail que l’on pouvait voir à Marseille et ses que…

©Salvati Alain

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