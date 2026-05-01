Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx
Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx vendredi 22 mai 2026.
Montiers-sur-Saulx
Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir le site historique de l’Abbaye d’Ecurey lors d’une visite guidée menée par Anaïs, notre médiatrice culturelle.
Cette visite guidée d’1h30 vous invitera à un voyage musical rythmé par les musiciens de l’école intercommunale de musique des Portes de Meuse.Tout public
6 .
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr
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English :
Come and discover the historic site of Ecurey Abbey on a guided tour led by Anaïs, our cultural mediator.
This 1.5-hour guided tour will take you on a musical journey accompanied by musicians from the Portes de Meuse intercommunal music school.
L’événement Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SUD MEUSE
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