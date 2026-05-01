Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir le site historique de l’Abbaye d’Ecurey lors d’une visite guidée menée par Anaïs, notre médiatrice culturelle.

Cette visite guidée d’1h30 vous invitera à un voyage musical rythmé par les musiciens de l’école intercommunale de musique des Portes de Meuse.Tout public

6 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

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English :

Come and discover the historic site of Ecurey Abbey on a guided tour led by Anaïs, our cultural mediator.

This 1.5-hour guided tour will take you on a musical journey accompanied by musicians from the Portes de Meuse intercommunal music school.

L’événement Visite guidée musicale à l’Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SUD MEUSE