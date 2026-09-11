Visite guidée – Ni Dieu ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

samedi 26 décembre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée – Ni Dieu ni maître ! Arts et anarchie de Courbet à Banksy Samedi 26 décembre, 16h15 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

4 € pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-26T16:15:00+01:00 – 2026-12-26T17:15:00+01:00

Fin : 2026-12-26T16:15:00+01:00 – 2026-12-26T17:15:00+01:00

Chaque samedi de 16h15 à 17h15, La Piscine vous propose une visite guidée de l’exposition temporaires en cours.

Du 10 octobre au 23 janvier 2026 venez découvir l’exposition

Premier mouvement à contester toute forme d’autorité, l’anarchisme a été à l’avant-garde de sujets ô combien actuels.

Traversant plus d’un siècle et demi d’histoire et de création, cette exposition explore les liens entre les mouvements, la pensée anarchistes et les arts sous toute leur forme – peinture, journaux, affiches, modes, musique, etc. -, du XIXe siècle à nos jours.

L’exposition bénéficie du soutien exceptionnel du musée d’Orsay, de la Bibliothèque Nationale de France et des Archives Signac.

Elle est co-produite avec le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon qui l’accueillera du 27 février au 4 juillet 2027. Elle sera ensuite présentée au musée Ziem à Martigues de 18 septembre 2027 au 31 janvier 2028.

Une exposition à découvrir du 10 octobre au 23 janvier 2026 à La Piscine

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/ni-dieu-ni-maitre-arts-et-anarchie-de-courbet-a-banksy/ »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Chaque samedi de 16h15 à 17h15, La Piscine vous propose une visite guidée de l’exposition temporaire en cours.

Paul Signac, Le Démolisseur, entre 1897 et 1899. Huile sur toile.

Don Françoise Cachin-Signac, 1947 © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle – Design graphique : Les produits de l’épicerie