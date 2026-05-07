Visite guidée nocturne 2026 Les Eyzies Les Eyzies
Visite guidée nocturne 2026 Les Eyzies Les Eyzies jeudi 23 juillet 2026.
Les Eyzies
Visite guidée nocturne 2026 Les Eyzies
Place de la Mairie Les Eyzies Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
14h. Laissez-vous émerveiller par l’histoire préhistorique et troglodytique des Eyzies, capitale mondiale de la Préhistoire. A partir de 10 ans.
Sur réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère. 5€
Laissez-vous guider par votre guide, à travers les rues de la capitale mondiale de la Préhistoire…Découvrez un village au patrimoine exceptionnel, installé au creux des falaises de la Vallée de l’Homme, marqué par des milliers d’années d’histoire humaine. Grottes, habitats troglodytiques, récits fascinants sont au programme.
Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.
Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.
Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère.
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Place de la Mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Visite guidée nocturne 2026 Les Eyzies
14h. Marvel at the prehistoric and troglodytic history of Les Eyzies, the world capital of prehistory. Ages 10 and up.
Book online or at the Lascaux-Dordogne, Vézère Valley Tourist Office. 5?
L’événement Visite guidée nocturne 2026 Les Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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