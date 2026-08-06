Visite guidée nocturne de l’Aître Saint-Maclou Place Bathelemy Rouen
vendredi 7 août 2026 · Place Bathelemy · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Visite guidée nocturne de l’Aître Saint-Maclou
Place Bathelemy 186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Quoi de mieux qu’une visite nocturne pour découvrir le plus ancien ossuaire d’Europe ? Au crépuscule, l’Aître Saint Maclou dévoile son passé riche de plus de 600 ans d’histoire. Au fil du discours du guide, le petit groupe pourra apprécier la douce lumière de la cour carrée et l’ambiance magique qui se dégage de ce lieu unique. .
Place Bathelemy 186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite guidée nocturne de l’Aître Saint-Maclou
L’événement Visite guidée nocturne de l’Aître Saint-Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
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