Mimizan

Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre

-699, Allée de Leslurgues Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pour protéger les dunes des vents, des sables et des embruns, l’homme a édifié au siècle dernier un ouvrage le cordon dunaire littoral. Après une présentation de l’histoire de notre paysage, vous emprunterez un sentier forestier au cœur de la réserve biologique dirigée de la Mailloueyre .C’est sur ce site aussi classé Natura 2000 que vous seront expliqués les différents écosystèmes, les fonctions du cordon dunaire ainsi que les techniques d’aménagement et de protection de la forêt littorale.

Visite commentée par un technicien de l’ONF.

RDV Parking de la Mailloueyre

Durée 2h30

Effectif 25 pers

Gratuit

Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse. L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels, couples et familles.

Résa https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

-699, Allée de Leslurgues Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre

L’événement Visite guidée O.N.F Dune, Forêt littorale, Réserve biologique de la Maillouèyre Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan