Visite guidée par un référent de la paroisse St Jean-Paul II., 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers
samedi 19 septembre 2026 · 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS · Angers
Informations pratiques
Visite guidée par un référent de la paroisse St Jean-Paul II. 19 et 20 septembre 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites commentées de son architecture néo-gothique inspiré de modèles gothiques angevins (la cathédrale et les églises Toussaint et Saint-Serge) ainsi que de ses verrières légendaires de la fin du XIXème.
12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Église Sainte-Madeleine – Un lieu à découvrir, un chemin à vivre
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Sainte-Madeleine vous accueille pour une visite libre pas comme les autres : un parcours intérieur à travers un lieu chargé d’histoire et de prière.
Au cœur d’Angers, cette église discrète révèle peu à peu sa richesse : lignes harmonieuses, lumière douce, œuvres anciennes et présence silencieuse qui invite à la paix. Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque espace ouvre à plus grand.
Un petit circuit en libre accès vous est proposé. Vous pouvez le suivre à votre rythme, en toute liberté. À chaque étape :
une courte découverte du lieu (architecture, symbole, histoire),
une parole inspirante (tirée de la Bible ou de la tradition spirituelle),
une invitation à faire une pause, entrer dans le silence ou déposer une intention.
Ce parcours est ouvert à tous : visiteurs curieux, croyants, chercheurs de sens, familles ou passants. Il ne s’agit pas seulement de visiter, mais de prendre un temps pour soi, de s’arrêter, d’écouter… et peut-être de se laisser rejoindre intérieurement.
Entrez librement, avancez simplement… et laissez ce lieu vous parler.
Durée libre – Accès gratuit
Visites commentées de son architecture néo-gothique inspiré de modèles gothiques angevins (la cathédrale et les églises Toussaint et Saint-Serge) ainsi que de ses verrières légendaires de la fin du…
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