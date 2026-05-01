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Visite guidée Parcours de Roses Fête de la Rose Maison de Pays Grignan

Visite guidée Parcours de Roses Fête de la Rose Maison de Pays Grignan samedi 16 mai 2026.

Lieu : Maison de Pays

Adresse : 12 Place du Jeu de Ballon

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 7 7 7 par participant

Grignan

Visite guidée Parcours de Roses Fête de la Rose

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

L’Office de Tourisme de Grignan et l’Association des Roses Anciennes s’associent pour vous proposer une visite guidée au cœur des roses de Grignan. Visite d’une durée de 1h15.
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Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75  commercialisation@grignanvalreas-tourisme.com

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English : Guided Rose Trail Tour Rose Festival

The Tourist Office of Grignan and the Association of Old Roses invite you to enjoy a guided tour in the heart of Grignan’s roses.
Duration of the tour: 1 hour and 15 minutes.

L’événement Visite guidée Parcours de Roses Fête de la Rose Grignan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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