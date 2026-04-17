Visite guidée partielle du bateau Feu « Le Havre III », Bassin de l’Eure, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée partielle du bateau Feu « Le Havre III » 19 et 20 septembre Bassin de l’Eure Seine-Maritime

10 pers. max par groupe, RDV 77 rue Bellot face à Sciences Po.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Bateau Feu « Le Havre III » a été construit par les Forges et Chantiers de la Méditerranée au Havre et lancé en 1935. Mouillé au large du Havre de 1949 à 1981, il fut l’un des symboles de l’accès au port. Classé Monument historique en 2017, il nécessite aujourd’hui de gros travaux de restauration. Habituellement non visitable, il sera partiellement accessible au public. Une visite accompagnée par groupes de 10 personnes vous permettra de découvrir le pont, la machine, le poste avant. Une histoire de ce navire vous sera narrée.

Bassin de l’Eure 77 rue Bellot, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie Le Bateau Fei « Le Havre III » a été construit par les Forges et Chantiers de la Méditerranée au Havre et lancé en 1935. Mouillé au large du Havre de 1949 à 1981, il fut l’un des symboles de l’accès au port. Classé Monument historique en 2017, il nécessite aujourd’hui de gros travaux de restauration. Habituellement non visitable, il sera partiellement accessible au public. Une visite accompagnée par groupes de 10 personnes vous permettra de découvrir le pont, la machine, le poste avant. Une histoire de ce navire vous sera narrée. Stationnement rue de l’Aviateur Guérin ou a proximité de Bains des Docks.

Le Bateau Feu « Le Havre III » a été construit par les Forges et Chantiers de la Méditerranée au Havre et lancé en 1935. Mouillé au large du Havre de 1949 à 1981, il fut l’un des symboles de l’accès au…

©Pascal Vignes