Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire Eglise Saint Symphorien Mauges-sur-Loire
mercredi 9 septembre 2026 · Eglise Saint Symphorien · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire
Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-11-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09
Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire, village des bords de Loire à l’histoire fluviale et industrielle passionnante entre Angers et Ancenis.
Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.
2 heures de déambulation depuis les coteaux jusqu’aux bords de Loire.
Visite proposée le 2ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 14h00, devant l’église de Montjean-sur-Loire.
Tarif 10€ par personne (4 personnes minimum).
Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.
Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .
Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow Hélène for a visit of Montjean-sur-Loire, a village on the banks of the Loire with a fascinating river and industrial history between Angers and Ancenis.
L’événement Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Animation avec Samy au Domaine Delaunay Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire 9 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan par Daniel Van de Velde Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026
- Fête des possibles à la Pommeraye La Ferme du Petit Clos Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026