Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile, Jardins de La Jouvinière, Perche en Nocé

Informations pratiques

Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile 18 – 20 septembre Jardins de La Jouvinière Orne

Durée 2h, 10€, gratuit <12 ans, 30 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion d’évoquer les jardins dans leur aspect patrimonial : insertion au coeur d’un patrimoine bâti et d’un patrimoine végétal avec notamment un buis labellisé Arbre remarquable, âgé de plus de 300 ans.

Jardins de La Jouvinière 41 rue du Général Jouvin, 61340 Perche-en-Nocé Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie https://jardinsdelajouviniere.com [{« type »: « link », « value »: « https://jardinsdelajouviniere.com »}]

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion d’évoquer les jardins dans leur aspect patrimonial : insertion au coeur d’un patrimoine bâti et d’un patrimoine végétal avec notamment un buis labellisé…

©franciscormonphotographe