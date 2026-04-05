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AGENDA · Perche en Nocé

Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile, Jardins de La Jouvinière, Perche en Nocé

vendredi 18 septembre 2026 · Jardins de La Jouvinière · Perche en Nocé

Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile, Jardins de La Jouvinière, Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardins de La Jouvinière
Adresse
41 rue du Général Jouvin, 61340 Perche-en-Nocé
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif
Durée 2h, 10€, gratuit <12 ans, 30 pers. max.

Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile 18 – 20 septembre Jardins de La Jouvinière Orne

Durée 2h, 10€, gratuit <12 ans, 30 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion d’évoquer les jardins dans leur aspect patrimonial : insertion au coeur d’un patrimoine bâti et d’un patrimoine végétal avec notamment un buis labellisé Arbre remarquable, âgé de plus de 300 ans.

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Les Journées du Patrimoine seront l’occasion d’évoquer les jardins dans leur aspect patrimonial : insertion au coeur d’un patrimoine bâti et d’un patrimoine végétal avec notamment un buis labellisé…

©franciscormonphotographe

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