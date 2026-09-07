Visite guidée « Patrimoine en péril », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Visite guidée « Patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée

« Patrimoine en péril »

Découvrez les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine à travers les collections du musée directement concernées comme le buste de Martial Brigouleix sauvé lors de la réhabilitation du monument à Tulle ou les textiles fragilisés par le temps.

Le patrimoine immatériel transmissible aux futures générations est incarné avec la diffusion de témoignages fimés de résistants s’exprimant sur leur vécu : défense face à l’ennemi, actions héroïques, regard sur la période.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.

À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.

Visite guidée

© musée départemental de la Résistance Henri Queuille