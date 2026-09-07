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Visite guidée « Patrimoine en péril », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance Henri Queuille · Neuvic

Visite guidée « Patrimoine en péril », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille
Adresse
21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France
Ville
19160 Neuvic
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Visite guidée « Patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée

« Patrimoine en péril »

Découvrez les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine à travers les collections du musée directement concernées comme le buste de Martial Brigouleix sauvé lors de la réhabilitation du monument à Tulle ou les textiles fragilisés par le temps.
Le patrimoine immatériel transmissible aux futures générations est incarné avec la diffusion de témoignages fimés de résistants s’exprimant sur leur vécu : défense face à l’ennemi, actions héroïques, regard sur la période.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.
À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.
Visite guidée

© musée départemental de la Résistance Henri Queuille

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