Visite guidée « Patrimoine en péril : vol, restitution, conservation. Quand le conservateur mène l’enquête », Musée Charles de Bruyères, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée « Patrimoine en péril : vol, restitution, conservation. Quand le conservateur mène l’enquête » Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Charles de Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de la Vanité de François van Daellen à travers le récit de son vol, de sa restitution et de sa conservation qui résonnent fortement avec les enjeux actuels du monde de l’art.

Une intervention exceptionnelle au croisement de l’histoire de l’art, de l’enquête policière et de la sauvegarde des œuvres.

Musée Charles de Bruyères 1 rue Paul Doumer, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est http://www.remiremont.fr/ Le musée Charles de Bruyère est un musée d’art et d’histoire recelant de remarquables collections : de nombreuses peintures françaises du XIXème siècle, des peintures hollandaises du XVIIème siècle, de nombreuses faïences d’Emile Gallé, ainsi que des collections très variées.

Ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle légué à la ville par Charles de Bruyères, le musée abrite des œuvres d’artistes romarimontains ou vosgiens, mais également un ensemble exceptionnel de pièces provenant de l’ancienne abbaye de Remiremont, une des plus importantes abbayes de femmes en France du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Il est donc, à la fois, un musée historique et un musée des Beaux-Arts.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de la Vanité de François van Daellen à travers le récit de son vol, de sa restitution et de sa conservation qui résonnent les…

© Musées de Remiremont