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Visite guidée : Patrimoine et modernité, RDV devant la statue du Roi René, Angers

vendredi 18 septembre 2026 · RDV devant la statue du Roi René · Angers

Visite guidée : Patrimoine et modernité, RDV devant la statue du Roi René, Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
RDV devant la statue du Roi René
Adresse
Place Kennedy Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée : Patrimoine et modernité 18 – 20 septembre RDV devant la statue du Roi René Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.
Visite en LSF le Vendredi soir.

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Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.

© Angers Patrimoine_Place Kennedy

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