Visite guidée : Patrimoine et modernité, RDV devant la statue du Roi René, Angers

Informations pratiques

Visite guidée : Patrimoine et modernité 18 – 20 septembre RDV devant la statue du Roi René Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.

Visite en LSF le Vendredi soir.

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Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.

© Angers Patrimoine_Place Kennedy