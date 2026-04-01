Visite guidée : Patrimoine et modernité, RDV devant la statue du Roi René, Angers
vendredi 18 septembre 2026 · RDV devant la statue du Roi René · Angers
Informations pratiques
Visite guidée : Patrimoine et modernité 18 – 20 septembre RDV devant la statue du Roi René Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.
Visite en LSF le Vendredi soir.
RDV devant la statue du Roi René Place Kennedy Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]
Entre patrimoine et innovation architecturale, venez découvrir, comment la ville d’Angers s’est transformée au cours de ces dernières années.
© Angers Patrimoine_Place Kennedy
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