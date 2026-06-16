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VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende

VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende

VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : Gratuit Enfant

Mende

VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Faites un saut dans le passé !
Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.
La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020, elle dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.

Histoire de l’hôpital , de la santé, personnages célèbres mais aussi utilité de certains outils, … Une visite passionnante !

Durée entre 1h15 & 1h30.
Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € tarif réduit & 5 € tarif normal.
Jauge limitée Information & réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23 / mendetourisme@ot-mende.fr
Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende

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