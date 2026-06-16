VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende
VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende mardi 18 août 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Faites un saut dans le passé !
Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.
La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020, elle dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.
Histoire de l’hôpital , de la santé, personnages célèbres mais aussi utilité de certains outils, … Une visite passionnante !
Durée entre 1h15 & 1h30.
Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € tarif réduit & 5 € tarif normal.
Information & réservation Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23 / mendetourisme@ot-mende.fr
Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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