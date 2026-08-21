Visite guidée : pharmacie et chapelle de la Miséricorde, Tour de la Babote, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée : pharmacie et chapelle de la Miséricorde 19 et 20 septembre Tour de la Babote Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visite guidée : pharmacie et chapelle de la Miséricorde

La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté : une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans l’histoire de la phar macie et de la faïence montpelliéraines.

Tour de la Babote 17 Boulevard de l’Observatoire, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33467661214 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/tour-de-la-babote-montpellier-fr-3835019 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] La Tour de la Babote est un vestige des anciennes fortifications du XIIe siècle entourant l’écusson de Montpellier, classé monument historique depuis 1927.

En 1740, les États du Languedoc permettent la construction d’un Observatoire, bâtiment qui sera élevé sur la base d’une tour des remparts. La Tour de la Babote devient donc un Observatoire en 1745 et l’Académie des sciences en prendra possession, puis la société royale des sciences.

Légende ou réalité : le 26 décembre 1783, un certain Sébastien Lenormand, inventeur du parachute, aurait testé son invention en s’élançant depuis l’immeuble.

La Tour de la Babote servit ensuite, en 1832, aux services télégraphiques.

Aujourd’hui, la Fédération d’astronomie populaire amateur du Midi occupe les lieux.

Visite guidée : pharmacie et chapelle de la Miséricorde

© OT3M – Bruno Martinez