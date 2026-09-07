Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles », Ecluse de Saint-Gilles, Saint-Gilles

Informations pratiques

Visite guidée « Poussez les portes de l’écluse de Saint-Gilles » Samedi 19 septembre, 14h30 Ecluse de Saint-Gilles Gard

Gratuit. Places limitées, sur réservation au 04 34 39 5810. RDV à l’écluse de Saint-Gilles. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

Exceptionnellement ouverte au public, l’écluse de Saint-Gilles vous invite à découvrir :

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L’histoire de cette écluse qui relie le canal au Petit Rhône

Visite guidée organisée par Voies Navigables de France

Ecluse de Saint-Gilles Route des Iscles 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 34 39 58 10 »}]

Visite guidée exceptionnelle de l’écluse de Saint-Gilles

@ Ville de Saint-Gilles