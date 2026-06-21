Visite guidée Prune, ô pruneau Office de tourisme Destination Agen Agen
Visite guidée Prune, ô pruneau Office de tourisme Destination Agen Agen mercredi 19 août 2026.
Agen
Visite guidée Prune, ô pruneau
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Bienvenue au Comptoir de la Prune, situé au premier étage de l’Office de Tourisme. Cette visite vous dévoilera tout ce qu’il faut savoir de la prune au pruneau, et vous serez ainsi incollable sur la spécialité de la ville d’Agen.
D’où vient le pruneau d’Agen, mondialement connu ? Comment le produit-on ?
Pour le savoir, bienvenue au Comptoir de la Prune, situé au premier étage de l’Office de Tourisme ! A l’aide de graphiques, d’objets et d’illustrations, cette visite vous dévoilera tout ce qu’il faut savoir de la prune au pruneau, et vous serez ainsi incollable sur la spécialité de la ville d’Agen.
Spécialité que vous pourrez bien entendu goûter en fin de visite grâce à notre partenaire PRUNO, au Marché Couvert ! .
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Prune, ô pruneau
Welcome to the Comptoir de la Prune, located on the first floor of the Tourist Office. This tour will teach you everything there is to know about plums and prunes, so you’ll become an expert on Agen’s local specialty.
L’événement Visite guidée Prune, ô pruneau Agen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen
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