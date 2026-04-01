Visite guidée : Quand la Maine déborde, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers

Informations pratiques

Visite guidée : Quand la Maine déborde Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Parcourez les bords de Maine et découvrez comment le risque d’inondation est pris en compte dans l’urbanisme et l’aménagement urbain.

RDV 4 boulevard Arago

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}] Hôpital Saint-Jean d’Angers, l’un des plus anciens témoins de l’architecture hospitalière française. La salle des malades, édifice majeur de l’art gothique de l’Ouest de la France, forme avec la chapelle, le cloître et les greniers un remarquable ensemble médiéval civil.

Parcourez les bords de Maine et découvrez comment le risque d’inondation est pris en compte dans l’urbanisme et l’aménagement urbain.

© Frédéric Chobard – Bord de Maine