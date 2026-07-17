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Visite guidée : « Quartier cathédrale », Place du château, Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Visite guidée : « Quartier cathédrale », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
Rendez-vous devant l'oriflamme du stand, place du Château.

Visite guidée : « Quartier cathédrale » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du château Bas-Rhin

Rendez-vous devant l’oriflamme du stand, place du Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du quartier cathédrale inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988 !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26cathedrale.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Partez à la découverte du quartier cathédrale inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988 !

© Luc Boegly

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