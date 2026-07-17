Visite guidée : « Quartier cathédrale », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : « Quartier cathédrale » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du château Bas-Rhin

Rendez-vous devant l’oriflamme du stand, place du Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte du quartier cathédrale inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988 !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26cathedrale.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

Partez à la découverte du quartier cathédrale inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988 !

© Luc Boegly