Visite guidée : regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre, MuMa, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre Dimanche 20 septembre, 10h00 MuMa Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV Muma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Un Été Au Havre, événement d’art contemporain, présente dans l’espace public de nouvelles œuvres qui subliment Le Havre et son patrimoine.

Depuis le MuMa, remontez jusqu’au bassin du Roy pour rejoindre la rue de Paris pour comprendre comment la création contemporaine dialogue avec l’architecture du centre reconstruit.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

MuMa 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie 33235196262 https://www.muma-lehavre.fr Bâtiment de verre et de métal, dont les architectes sont : Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier. Premier musée reconstruit après la guerre. Il révèle une nouvelle muséographie basée sur la transparence et la flexibilité du bâtiment. Parking gratuit à proximité, accès possible en bus depuis la gare (lignes C4 et 16).

Un Été Au Havre, événement d’art contemporain, présente dans l’espace public de nouvelles œuvres qui subliment Le Havre et son patrimoine.

© Anne-Bettina-BRUNET