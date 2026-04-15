Visite guidée Réminiscences Maison de l’Armateur Le Havre

Le Havre

Visite guidée Réminiscences

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La journée du 10 mai commémore, au niveau national, les mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition. A cette occasion, profitez d’une visite guidée de l’exposition Réminiscences Fantômes de l’Esclavage .

Durée 45min

Inscription obligatoire .

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite guidée Réminiscences

L’événement Visite guidée Réminiscences Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie