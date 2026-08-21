Visite guidée – Révolution denim, Musée La Piscine, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée – Révolution denim Dimanche 11 octobre, 16h15 Musée La Piscine Nord

4 € pour la visite + droit d’entrée au musée.

Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 min. avant le départ de la visite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:15:00+02:00 – 2026-10-11T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:15:00+02:00 – 2026-10-11T17:15:00+02:00

Le 2e dimanche de chaque mois, nos collections et expositions textiles et mode sont mises en avant.

Dimanche 11 octobre 2026 à 16h15 venez découvir l’exposition

Révolution denim

Un textile indigo et résistant, cinq poches, des surpiqûres orange assorties à des rivets de métal, une étiquette cousue dans le dos et une braguette boutonnée. Telle est l’image que nous nous faisons du jean, terme désignant aussi bien l’étoffe italienne dont l’origine serait rattachée à la ville de Gênes, que le pantalon vendu dès le XIXe siècle par Lévi Strauss aux États-Unis. Protégeant les genoux fatigués des chercheurs d’or, le jean prend son envol, part à la conquête d’un Occident épris du rêve américain, puis habille le monde entier. Se faufilant dans notre quotidien, il devient un basique de notre garde-robe, un outil de communication qui clame notre identité et une page bleue sur laquelle les créateurs d’hier et d’aujourd’hui s’expriment.

L’étage du bassin se peuple de silhouettes vêtues de ce tissu soumis à l’épreuve du climat, du travail et du regard des autres.

Une exposition à découvrir du 10 octobre au 14 février 2027

Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/exposition/revolution-denim/ »}]

Découvrez nos collections et expositions textiles et mode chaque 2e dimanche du mois

Yannick Flageul et Vincent Millet, Veste et pantalon, Grisette Urbaine du Mesnil, vers 1990, Toile en jean, boutons et fermeture à glissière métallique Roubaix, La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent