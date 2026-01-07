Visite guidée Royan, Histoire d’une ville avec dégustation au marché de Royan Parking embarcadère du bac Royan

Visite guidée Royan, Histoire d’une ville avec dégustation au marché de Royan

Parking embarcadère du bac Allée du Lougre Royan Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Lundi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Parcourons ensemble le cœur de ville et terminons cette découverte par une dégustation de produits locaux au Marché de Royan .

+33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Let’s stroll through the heart of the town and end this discovery with a tasting of local products at the Marché de Royan.

