Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire Royan
Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire Royan dimanche 5 juillet 2026.
Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire
Plage de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
de 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-13
À l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, on découvre les forts qui veillent sur la cité.
.
Plage de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the mouth of the Gironde estuary, discover the forts that watch over the city.
L’événement Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire Royan a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique