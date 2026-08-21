Visite guidée « Sceaux, l’accès à l’eau et les fontaines », Maison du tourisme, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée « Sceaux, l’accès à l’eau et les fontaines » Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison du tourisme Hauts-de-Seine

Sur inscription auprès de la maison du Tourisme avec audioguide. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert fait entreprendre la captation des eaux du Plessis Picquet pour les jeux d’eaux de son domaine. Des fontaines sont offertes aux villageois de Sceaux en précieuse compensation. Cet accès gratuit à l’eau marque l’histoire de la ville au XIXe siècle. Puis, les fontaines disparaissent quand l’eau courante vient au robinet et reviennent sur la place du village ou se font emblème d’un quartier.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :

> 01 46 61 19 03

> maisondutourisme@sceaux.fr

> https://tourisme.sceaux.fr/

Maison du tourisme 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146611903 https://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}, {« link »: « https://tourisme.sceaux.fr/ »}]

Visite commentée « Sceaux, l’accès à l’eau et les fontaines »