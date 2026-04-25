Visite guidée sensorielle, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Visite guidée sensorielle 6 et 7 juin Musée Nicolas Poussin Eure

Durée 1h, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Découvrez le musée Nicolas Poussin et ses oeuvres phares grâce à vos 5 sens : bande-son, odeurs et oeuvres à toucher. La visite portera également sur l’exposition de sculptures de l’artiste Daniela Capaccioli, qui se trouve dans les jardins du musée.

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin [{« type »: « email », « value »: « musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 54 31 78 »}] Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Découvrez le musée Nicolas Poussin et ses oeuvres phares grâce à vos 5 sens : bande-son, odeurs et oeuvres à toucher. La visite portera également sur l’exposition de sculptures de l’artiste Daniela…