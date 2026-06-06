Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay

Parthenay

Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Réveillez vos sens ! Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine les lundis et mercredis.

Visite sensorielle

Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide. Vivez une expérience singulière au coeur du Moyen Âge, avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances !

Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. Nos guides vous mèneront du château des seigneurs à la puissante porte Saint-Jacques au coeur du passé médiéval de Parthenay, au plus près des Parthenaisiens et de leur quotidien d’antan !

Sans réservation .

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale

L’événement Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine