visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane, Sous les éoliennes, La Roche-sur-Grane

Informations pratiques

visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane 19 et 20 septembre Sous les éoliennes Drôme

Les visites commencent toutes les heures entre 10h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En bas de la colline, la plaine agricole du Roubion et Vallée de la Drôme rejoignent le sillon Rhodanien. Au loin les 3 becs et les contreforts du Vercors. A nos pieds des pelouses sèches et leur cortège floristique et faunistique, un sous bois pour flâner. Des éoliennes et des réseaux pour parler des énergies d’hier et d’aujourd’hui.

Sous les éoliennes La Seauve, 26400 La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 76 56 17 50 Entre nature et industrie, ce site particulier vous ouvre ses portes pour parler environnement et biodiversité, énergie(s) et paysages. Quelques conseils pratiques pour accéder au site :Rendez-vous au parking de l’entrée du parc éolien

RD 105 vers Marsanne et le lieu dit Chant d’Étoiles

44.673639, 4.913361103

Identification « Sous les éoliennes » sur Google Maps

En bas de la colline, la plaine agricole du Roubion et Vallée de la Drôme rejoignent le sillon Rhodanien. Au loin les 3 becs et les contreforts du Vercors. A nos pieds des pelouses sèches et leur et…

©Sous les éoliennes