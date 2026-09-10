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visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane, Sous les éoliennes, La Roche-sur-Grane

samedi 19 septembre 2026 · Sous les éoliennes · La Roche-sur-Grane

visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane, Sous les éoliennes, La Roche-sur-Grane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sous les éoliennes
Adresse
La Seauve, 26400 La Roche-sur-Grane
Ville
26400 La Roche-sur-Grane
Département
Drôme
Tarif
Les visites commencent toutes les heures entre 10h et 16h.

visite guidée sous les éoliennes de La Roche-Sur-Grane 19 et 20 septembre Sous les éoliennes Drôme

Les visites commencent toutes les heures entre 10h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En bas de la colline, la plaine agricole du Roubion et Vallée de la Drôme rejoignent le sillon Rhodanien. Au loin les 3 becs et les contreforts du Vercors. A nos pieds des pelouses sèches et leur cortège floristique et faunistique, un sous bois pour flâner. Des éoliennes et des réseaux pour parler des énergies d’hier et d’aujourd’hui.

Sous les éoliennes La Seauve, 26400 La Roche-sur-Grane La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 76 56 17 50 Entre nature et industrie, ce site particulier vous ouvre ses portes pour parler environnement et biodiversité, énergie(s) et paysages. Quelques conseils pratiques pour accéder au site :Rendez-vous au parking de l’entrée du parc éolien
RD 105 vers Marsanne et le lieu dit Chant d’Étoiles
44.673639, 4.913361103
Identification « Sous les éoliennes » sur Google Maps
En bas de la colline, la plaine agricole du Roubion et Vallée de la Drôme rejoignent le sillon Rhodanien. Au loin les 3 becs et les contreforts du Vercors. A nos pieds des pelouses sèches et leur et…

©Sous les éoliennes

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