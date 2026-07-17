Visite guidée « Sur la route du rhum », Grand hôtel Gassion, Pau

Informations pratiques

Visite guidée « Sur la route du rhum » 19 et 20 septembre Grand hôtel Gassion Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Jauge maximum : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée « Sur la route du rhum »

Samedi à 16h30 et dimanche à 10h.

Voyage entre les Amériques et le Béarn, ce circuit sera l’occasion d’évoquer le destin d’émigrés ayant marqué l’histoire et le patrimoine palois.

Parcours de 2 km. Prévoir une tenue adaptée.

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Départ au 1 rue Gontaut-Biron.

Par Cécile Devos, chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine culturel, mission Ville d’art et d’histoire, Ville de Pau.

Grand hôtel Gassion 1 rue gontaut biron, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

. VISITE GUIDÉE “SUR LA ROUTE DU RHUM”

©ville de Pau