Visite guidée « Sur la route du rhum », Grand hôtel Gassion, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Grand hôtel Gassion · Pau
Informations pratiques
Visite guidée « Sur la route du rhum » 19 et 20 septembre Grand hôtel Gassion Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Entrée libre. Jauge maximum : 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée « Sur la route du rhum »
Samedi à 16h30 et dimanche à 10h.
Voyage entre les Amériques et le Béarn, ce circuit sera l’occasion d’évoquer le destin d’émigrés ayant marqué l’histoire et le patrimoine palois.
Parcours de 2 km. Prévoir une tenue adaptée.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Départ au 1 rue Gontaut-Biron.
Par Cécile Devos, chercheuse à l’Inventaire général du patrimoine culturel, mission Ville d’art et d’histoire, Ville de Pau.
Grand hôtel Gassion 1 rue gontaut biron, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
. VISITE GUIDÉE “SUR LA ROUTE DU RHUM”
©ville de Pau
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