Visite guidée Sur les flots. Mer, armateurs et marins Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Visite guidée Sur les flots. Mer, armateurs et marins Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre dimanche 2 août 2026.
Visite guidée Sur les flots. Mer, armateurs et marins
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Parce que le pouls du Havre bat au rythme de la mer , une occasion de se replonger dans l’histoire maritime de notre cité, de raconter et d’écouter son âme.
Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).
Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.
Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27
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English : Visite guidée Sur les flots. Mer, armateurs et marins
L’événement Visite guidée Sur les flots. Mer, armateurs et marins Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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