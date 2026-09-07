Visite guidée « Sur les pas de Sisley », Office de Tourisme Moret Seine & Loing, Moret-Loing-et-Orvanne

Informations pratiques

Visite guidée « Sur les pas de Sisley » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Moret Seine & Loing Seine-et-Marne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans l’univers d’Alfred Sisley, le peintre impressionniste, qui a vécu et peint à Moret-sur-Loing et ses environs pendant une vingtaine d’années. D’un point de vue à un autre, vous pourrez admirer son coup d’œil et son coup de pinceau.

Office de Tourisme Moret Seine & Loing 4 bis place de Samois 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 70 41 66 http://www.msl-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160704166 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}] Parking gratuit.

Plongez dans l’univers d’Alfred Sisley, le peintre impressionniste, qui a vécu et peint à Moret-sur-Loing et ses environs pendant une vingtaine d’années. D’un point de vue à un autre, vous pourrez et…

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