Visite guidée sur les traces du Château d’Auray Auray
jeudi 2 juillet 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Visite guidée sur les traces du Château d’Auray
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Mentionné pour la première fois en 1069, le Château d’Auray était l’une des résidences des ducs de Bretagne et un haut-lieu de la Guerre de Succession de Bretagne.
Le Château résista aux prétentions françaises jusqu’à l’union de la Bretagne et de la France en 1532, avant d’être démantelé quelques décennies plus tard.
Sur inscription en ligne
Jauge 15 personnes .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée sur les traces du Château d’Auray Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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