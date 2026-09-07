Visite guidée – Sur les traces du château d’Auray, Hôtel de Ville d’Auray, Auray

Informations pratiques

Visite guidée – Sur les traces du château d’Auray Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville d’Auray Morbihan

Rendez-vous → place de la République, devant l’Hôtel de Ville.

Réservation avant le 15 septembre par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Mentionné pour la première fois en 1069, le château d’Auray était l’une des résidences des ducs de Bretagne et un haut-lieu de la Guerre de Succession de Bretagne. Le château résista aux prétentions françaises jusqu’à l’union de la Bretagne et de la France en 1532, avant d’être démantelé quelques décennies plus tard.

Hôtel de Ville d’Auray 100 Place de la République 56400 Auray Auray 56400 Quartier de la Folie-Méricourt Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/patrimoine/les-monuments-historiques https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008605 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-auray.fr »}]

Mentionné pour la première fois en 1069, le château d’Auray était l’une des résidences des ducs de Bretagne et un haut-lieu de la Guerre de Succession de Bretagne.

© Pierre Le Baud. Enluminures. BNF, FRANCAIS 8266 – fol 262