Visite guidée sur l’histoire de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée sur l’histoire de La Brèche Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 La Brèche Manche

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites Thématiques : Historique :

Comment s’est construite La Brèche ? Quel est le point de départ de ce projet ? Comment a-t-il grandi depuis 20 ans ? Cette visite autour de l’histoire de La Brèche depuis sa création et son installation dans le quartier du Maupas à Cherbourg en Cotentin il y a 20 ans vous permettra d’en apprendre plus sur ce lieu de création et de diffusion artistique.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

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