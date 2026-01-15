Visite guidée théâtralisée du vieux Lons place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons

place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Rdv 10h Office de Tourisme place du 11 Novembre

Tarif 6€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Minimum 3 participants

Laissez vous surprendre par les personnages amusants que vous rencontrerez au fil de la visite de la vieille ville ….Une célèbre princesse surprise fera son apparition mais c’est un secret !

Nouveau découverte de l’hôtel de ville et de deux pièces d’apparat. .

place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

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English : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons

L’événement Visite guidée théâtralisée du vieux Lons Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION