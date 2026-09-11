Visite guidée Tony à Lyon, Cité Musée Tony Garnier, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée Tony à Lyon Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Cité Musée Tony Garnier Rhône

Limité à 25 personnes par créneaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Connu mondialement pour son projet utopique de Cité industrielle réalisé

au début du XX siècle, Tony Garnier reste encore aujourd’hui un lyonnais

ayant profondément marqué et amélioré la vie de ses concitoyens. Cette

visite vous emmène au pied de nos murs peints pour découvrir comment

l’architecte, aux côtés d’Edouard Herriot, a transformé le visage de la ville

de Lyon grâce à quatre réalisations emblématiques à Lyon : les abattoirs

de la Mouche, le Stade de Gerland, l’hôpital Edouard Herriot et la Cité des

Etats-Unis. Nous vous invitons à nous suivre pour découvrir comment ces

bâtiments ont résisté, ont été ravivés et se sont réinventés en tant que

témoins du patrimoine du XX siècle

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/3LCxWSvUVMDCtNSU6 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.

Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier

Parking gratuit à proximité

Connu mondialement pour son projet utopique de Cité industrielle réalisé

©Aurélie Foussard