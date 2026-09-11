Visite guidée Tony à Lyon, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Cité Musée Tony Garnier · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée Tony à Lyon Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Cité Musée Tony Garnier Rhône
Limité à 25 personnes par créneaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Connu mondialement pour son projet utopique de Cité industrielle réalisé
au début du XX siècle, Tony Garnier reste encore aujourd’hui un lyonnais
ayant profondément marqué et amélioré la vie de ses concitoyens. Cette
visite vous emmène au pied de nos murs peints pour découvrir comment
l’architecte, aux côtés d’Edouard Herriot, a transformé le visage de la ville
de Lyon grâce à quatre réalisations emblématiques à Lyon : les abattoirs
de la Mouche, le Stade de Gerland, l’hôpital Edouard Herriot et la Cité des
Etats-Unis. Nous vous invitons à nous suivre pour découvrir comment ces
bâtiments ont résisté, ont été ravivés et se sont réinventés en tant que
témoins du patrimoine du XX siècle
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/3LCxWSvUVMDCtNSU6 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.
Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier
Parking gratuit à proximité
Connu mondialement pour son projet utopique de Cité industrielle réalisé
©Aurélie Foussard
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