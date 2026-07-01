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Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Monument de la Shoah · Toulouse

Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Monument de la Shoah
Adresse
29 square Boulingrin, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944 19 et 20 septembre Monument de la Shoah Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale

Monument de la Shoah 29 square Boulingrin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0613167946 parcours dans le jardin des Plantes: Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale
Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale

©maurice Lugassy

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