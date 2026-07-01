Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944 19 et 20 septembre Monument de la Shoah Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale

Monument de la Shoah 29 square Boulingrin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0613167946 parcours dans le jardin des Plantes: Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale

Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale

©maurice Lugassy