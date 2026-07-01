AGENDA · Toulouse
Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944, Monument de la Shoah, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Monument de la Shoah · Toulouse
Informations pratiques
Visite guidée : Toulouse entre 1940 et 1944 19 et 20 septembre Monument de la Shoah Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale
Monument de la Shoah 29 square Boulingrin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0613167946 parcours dans le jardin des Plantes: Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale
Toulouse dans la Seconde Guerre Mondiale
©maurice Lugassy
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026
- WATERUGBY Place de la Daurade Toulouse 2 juillet 2026
- UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse 2 juillet 2026