Visite guidée « Tour et détours », Bureau d’Information Touristique de Manosque,, Manosque
Visite guidée « Tour et détours », Bureau d’Information Touristique de Manosque,, Manosque samedi 27 juin 2026.
Visite guidée « Tour et détours » Samedi 27 juin, 14h30 Bureau d’Information Touristique de Manosque, Alpes-de-Haute-Provence
RESERVATION OBLIGATOIRE. 20 PERSONNES MAXIMUM. GRATUIT.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Laissez le guide vous emmener à la découverte de la richesse du patrimoine local en levant les yeux. Les détours ne sont pas des pertes de temps, mais des chemins vers la redécouverte et l’émerveillement.
Bureau d’Information Touristique de Manosque, 1 place de l’hôtel de ville 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 72 16 00 »}, {« type »: « email », « value »: « manosque@paysdemanosque.com »}]
Flâner à travers les passages couverts, se perdre dans le dédale des rues … tour détour
Sylvie Parraud
À voir aussi à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)
- Sentier découverte des Vannades Manosque Alpes-de-Haute-Provence 1 mai 2026
- Sentier de l’Ausselet Manosque Alpes-de-Haute-Provence 1 mai 2026
- Information sensibilisation. Le vélo au quotidien., MANOSQUE 04100, Manosque 23 mai 2026
- L’Occitane en Provence, L’occitane en Provence, Manosque 5 juin 2026
- La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque 26 juin 2026