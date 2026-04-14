Visite guidée « Tour et détours », Bureau d’Information Touristique de Manosque,, Manosque

Visite guidée « Tour et détours » Samedi 27 juin, 14h30 Bureau d’Information Touristique de Manosque, Alpes-de-Haute-Provence

RESERVATION OBLIGATOIRE. 20 PERSONNES MAXIMUM. GRATUIT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Laissez le guide vous emmener à la découverte de la richesse du patrimoine local en levant les yeux. Les détours ne sont pas des pertes de temps, mais des chemins vers la redécouverte et l’émerveillement.

Bureau d’Information Touristique de Manosque, 1 place de l’hôtel de ville 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 72 16 00 »}, {« type »: « email », « value »: « manosque@paysdemanosque.com »}]

Flâner à travers les passages couverts, se perdre dans le dédale des rues … tour détour

Sylvie Parraud