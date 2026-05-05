Récital de piano de Nathanaël Gouin 46ème édition du Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron– Les préludes du Festival Concert hors les murs Théâtre Jean-le-Bleu Manosque
Récital de piano de Nathanaël Gouin 46ème édition du Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron– Les préludes du Festival Concert hors les murs Théâtre Jean-le-Bleu Manosque mercredi 24 juin 2026.
Manosque
Récital de piano de Nathanaël Gouin 46ème édition du Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron– Les préludes du Festival Concert hors les murs
Théâtre Jean-le-Bleu Place Leinfelden Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Nathanaël Gouin est l’un des pianistes les plus originaux de la scène musicale actuelle. Dans le cadre de la 46ème édition du Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron– Les préludes du Festival Concert hors les murs
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Théâtre Jean-le-Bleu Place Leinfelden Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15 info@festival-piano.com
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English :
Nathanaël Gouin is one of the most original pianists on the current music scene. As part of the 46th edition of the Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron? Festival Preludes Concert hors les murs
L’événement Récital de piano de Nathanaël Gouin 46ème édition du Festival international de Piano de la Roque d’Anthéron– Les préludes du Festival Concert hors les murs Manosque a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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