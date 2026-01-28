Rencontres Giono 2026 Théâtre Jean le Bleu Manosque

Rencontres Giono 2026

Théâtre Jean le Bleu Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-05

2026-07-29

20ème Rencontres Giono Jean Giono et la photo Organisées par Les amis de Jean Giono à Banon, Manosque et Gréoux-les-Bains.

Théâtre, concerts, lectures, cinéma, conférences, débats, expositions, balade littéraire.

Théâtre Jean le Bleu Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 87 73 03 amisjeangiono@orange.fr

English :

20th Rencontres Giono Jean Giono et la photo organized by Les amis de Jean Giono in Banon, Manosque and Gréoux-les-Bains.

Theater, concerts, readings, cinema, conferences, debates, exhibitions, literary walks.

