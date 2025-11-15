La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque
La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque vendredi 26 juin 2026.
Manosque
La Provençale Cyclo 2026 2ème édition
445 Avenue de l’Argile Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 20 – 20 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Bienvenue à la 2ᵉ édition de La Provençale Cyclo !
Des nouveautés pour le 27 Juin 2026…
Après une première édition réussie avec plus de 600 coureurs, nous avons le plaisir de t’accueillir à nouveau au départ de Manosque.
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445 Avenue de l’Argile Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@laprovencale-cyclo.fr
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English :
Welcome to the 2nd edition of La Provençale Cyclo!
What’s new for June 27, 2026…
After a successful first edition with over 600 riders, we’re delighted to welcome you back to the start in Manosque.
L’événement La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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