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La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque

La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 445 Avenue de l'Argile

Ville : 04100 Manosque

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-06-26T08:00:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 20 20 65

Manosque

La Provençale Cyclo 2026 2ème édition

445 Avenue de l’Argile Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Bienvenue à la 2ᵉ édition de La Provençale Cyclo !
Des nouveautés pour le 27 Juin 2026…

Après une première édition réussie avec plus de 600 coureurs, nous avons le plaisir de t’accueillir à nouveau au départ de Manosque.
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445 Avenue de l’Argile Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@laprovencale-cyclo.fr

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English :

Welcome to the 2nd edition of La Provençale Cyclo!
What’s new for June 27, 2026…

After a successful first edition with over 600 riders, we’re delighted to welcome you back to the start in Manosque.

L’événement La Provençale Cyclo 2026 2ème édition Manosque a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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