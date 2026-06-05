I Messageri voix et musique de Corse Place Saint Sauveur Manosque
I Messageri voix et musique de Corse Place Saint Sauveur Manosque jeudi 23 juillet 2026.
Manosque
I Messageri voix et musique de Corse
Place Saint Sauveur Eglise Saint Sauveur Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 21:45:00
Date(s) :
2026-07-23
Voix et musiques de Corse.
Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, le groupe I Messageri est devenu une référence incontournable de la scène musicale corse. Avec 5 albums à leur actif et des centaines de concerts donnés à travers l
.
Place Saint Sauveur Eglise Saint Sauveur Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 87 33 97 10 imessageriprod@gmail.com
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English : I Messageri voix et musique de Corse
Voices and music from Corsica.
Founded in 1996 by brothers Fabrice and Jean-Michel Andreani, the group I Messageri has become a key player on the Corsican music scene. With 5 albums to their credit and hundreds of concerts across
L’événement I Messageri voix et musique de Corse Manosque a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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