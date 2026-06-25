Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta Manosque dimanche 23 août 2026.

Manosque

Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta

Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La Vuelta, course mythique du cyclisme mondial, est bien plus qu’un événement sportif elle constitue un formidable vecteur de promotion des territoires, de développement économique et de rayonnement international.

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Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info@unipublic.es

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English : Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta

La Vuelta, a legendary race in the world of cycling, is much more than just a sporting event: it serves as a powerful vehicle for promoting regions, fostering economic development, and enhancing international visibility.

L’événement Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta Manosque a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque