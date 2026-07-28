La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel par Yannick Haenel, Mahut et (distribution en cours) Les Correspondances 2026 Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque

Informations pratiques

Manosque

La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel par Yannick Haenel, Mahut et (distribution en cours) Les Correspondances 2026

Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 21:00:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Un comédien porte la voix de Jean Deichel, double narratif de Yannick Haenel. Pour cette lecture, il est accompagné du musicien-magicien Mahut.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.

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Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

An actor provides the voice of Jean Deichel, Yannick Haenel’s narrative counterpart. For this reading, he is accompanied by the musician-magician Mahut.

Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel par Yannick Haenel, Mahut et (distribution en cours) Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque