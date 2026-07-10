Faites de la Gold et de la Moto Salle Osco Manosco Manosque

Informations pratiques

Manosque

Faites de la Gold et de la Moto

Salle Osco Manosco 570 chemin du Moulin Neuf Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La Faites de la Gold et de la Moto est l’un des deux grands rassemblements motos Goldwing organisé par la Fédération des Goldwing Club de France dont le but est de faire connaître le monde des motos Golds.

Il est ouvert gratuitement à toutes les motos.

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Salle Osco Manosco 570 chemin du Moulin Neuf Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 88 93 70 communication@fgwcf.org

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English :

Faites de la Gold et de la Moto is one of two major Goldwing motorcycle rallies organized by the Federation of Goldwing Clubs of France, whose goal is to promote the world of Goldwing motorcycles.

It is open to all motorcycles free of charge.

L’événement Faites de la Gold et de la Moto Manosque a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque