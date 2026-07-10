Faites de la Gold et de la Moto Salle Osco Manosco Manosque
vendredi 11 septembre 2026 · Salle Osco Manosco · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Faites de la Gold et de la Moto
Salle Osco Manosco 570 chemin du Moulin Neuf Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 10:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La Faites de la Gold et de la Moto est l’un des deux grands rassemblements motos Goldwing organisé par la Fédération des Goldwing Club de France dont le but est de faire connaître le monde des motos Golds.
Il est ouvert gratuitement à toutes les motos.
.
Salle Osco Manosco 570 chemin du Moulin Neuf Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 88 93 70 communication@fgwcf.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Faites de la Gold et de la Moto is one of two major Goldwing motorcycle rallies organized by the Federation of Goldwing Clubs of France, whose goal is to promote the world of Goldwing motorcycles.
It is open to all motorcycles free of charge.
L’événement Faites de la Gold et de la Moto Manosque a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
À voir aussi à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)
- SOPRANO – Soprano – Musiks à Manosque 2026 THEATRE DE VERDURE – MANOSQUE Manosque 20 juillet 2026
- I Messageri voix et musique de Corse Place Saint Sauveur Manosque 23 juillet 2026
- Rencontres Giono 2026 Théâtre Jean le Bleu Manosque 29 juillet 2026
- Arrivée de l’étape 2 de La Vuelta Manosque 23 août 2026
- Festival Les Correspondances de Manosque 2026 Manosque 23 septembre 2026