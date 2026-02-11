Festival Les Correspondances de Manosque 2026

Théâtre Jean Le Bleu et divers autres lieux (Voir programme) Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

2026-09-23

Ce festival littéraire invente de nouveaux modes de rencontres avec le texte pour mettre en avant une littérature vivante, accompagne de jeunes écrivains, salue les grands auteurs d’aujourd’hui, et privilégie les lectures et les croisements artistiques.

Théâtre Jean Le Bleu et divers autres lieux (Voir programme) Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 16 00 contact@correspondances-manosque.org

English : Festival Les Correspondances de Manosque 2026

This literary festival invents new ways of encountering texts to promote living literature, supports young writers, salutes today’s great authors, and favors readings and artistic cross-fertilization.

L’événement Festival Les Correspondances de Manosque 2026 Manosque a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque